شكرا لقرائتكم 146 ألف مستثمر سعودي بسوق أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين إلى 5.627 مليارات درهم (1.52 مليار دولار) حتى مطلع سبتمبر الجاري بحصة تعادل 25% من إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين العرب والخليجيين البالغة قيمتها 22.897 مليار درهم (6.23 مليارات دولار). عدد المستثمرين: وأوضح سوق أبوظبي، أن عدد المستثمرين السعوديين في السوق وصل إلي 145 ألفا و647 مستثمرا، بنسبة تعادل 42% من إجمالي المستثمرين العرب والخليجيين في السوق والبالغ عددهم 344 ألفا و660 مستثمرًا حتي مطلع سبتمبر الجاري. وأشار السوق إلى أن قيم تداول المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت علي أساس سنوي بنسبة 278% خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري لتصل إلي 9.2 مليارات درهم مقارنة بنحو 2.438 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. وبحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ المستثمرون السعوديون على نحو 42% من إجمالي قيم تداولات المستثمرين العرب والخليجيين في السوق خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري والبالغ قيمتها 22.07 مليار درهم، وذلك مقابل حصة بلغت 21% من إجمالي قيم تداولات المستثمرين العرب والخليجيين والبالغة قيمتها 11.84 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي 2021.