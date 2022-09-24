شكرا لقرائتكم رياح وأتربة على نجران حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، ثار، حبونا، بدر الجنوب، ويدمة. وبحسب مركز الأرصاد، تستمر الحالة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً. طقس اليوم: وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية. سحب رعدية كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.