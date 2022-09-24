شكرا لقرائتكم عروض عز الوطن تواصل إبهار الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واصلت عروض وفعاليات “عز الوطن” في يومها الثالث، إبهار زوار معرض وزارة الداخلية في اليوم الوطني الـ 92. توافد الزوار وأظهر مقطع فيديو، توافد الزوار على معرض “عز الوطن” الذي تنظمه وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني في واجهة الرياض، والذي قدم معلومات تعريفية وتثقيفية للكبار والصغار. عروض أمنية كما خصص جناحًا للآليات العسكرية، وذلك لعرض سيارات الشرطة والأسلحة الخاصة القديمة والحديثة، فضلًا عن مشاركة الأطفال في الألعاب التفاعلية المخصصة لهم. ونظمت وزارة الداخلية العديد من العروض الأمنية منها عرض المركبات وعرض للقوات، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92.