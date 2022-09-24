شكرا لقرائتكم ارتفاع نسبة المتبرعين بالأعضاء إلى 200% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

زيادة العدد وأوضح القوفي في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه بعد أن كان هناك 3700 مسجل على تطبيق توكلنا في برنامج “التبرع بالأعضاء”، وصل العدد الآن إلى أكثر من 550 ألف مسجل. تجاوب الشعب وأشار إلى أن هذا دليل على تلاحم القيادة مع الشعب، ومبادرة القيادة في الأمور التي تهم الشعب، وتجاوب المواطنين معها. ويسمح للشخص بإزالة أي عضو من أعضائه بطريقة قانونية، إما عن طريق الموافقة إذا كان المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة مع موافقة أقرب الأقرباء. ويمكن التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) والموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق، حيث تمكن الخدمة من تسهيل إجراءات التبرع عبر خطوات بسيطة لجميع الراغبين من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شُروط التبرع. الرياض - محمد الوسيري - كشف مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن نسبة أعداد المتبرعين بالأعضاء زادت إلى 200%، وذلك بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأوضح القوفي في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه بعد أن كان هناك 3700 مسجل على تطبيق توكلنا في برنامج “التبرع بالأعضاء”، وصل العدد الآن إلى أكثر من 550 ألف مسجل.وأشار إلى أن هذا دليل على تلاحم القيادة مع الشعب، ومبادرة القيادة في الأمور التي تهم الشعب، وتجاوب المواطنين معها. ويسمح للشخص بإزالة أي عضو من أعضائه بطريقة قانونية، إما عن طريق الموافقة إذا كان المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة مع موافقة أقرب الأقرباء. ويمكن التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) والموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق، حيث تمكن الخدمة من تسهيل إجراءات التبرع عبر خطوات بسيطة لجميع الراغبين من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شُروط التبرع.