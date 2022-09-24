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شكرا لقرائتكم مشاركة مميزة لـ الأمر بالمعروف في اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في فعاليات اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية تحت شعار “هي لنا دار”.
مشاركة مميزةوحقق الفرع مشاركة مميزة تمثلت في الحضور الميداني بالدوريات الراكبة والراجلة، كما نُشِر المحتوى الإعلامي للرئاسة العامة الخاص باليوم الوطني الذي يحمل كلمات ملوك هذه البلاد المباركة. كما نشر المحتوى التوعوي في تعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له، وفعّل الفرع الشراكات مع الجهات الحكومية في المتنزهات والأسواق والطرق في مختلف محافظات المنطقة.
تفعيل المعرض الإلكترونيوتم تفعيل المعرض الإلكتروني والمصلى المتنقل في مواقع فعاليات الاحتفالات بمنطقة الرياض.