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مشاركة مميزة لـ الأمر بالمعروف في اليوم الوطني

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شكرا لقرائتكم مشاركة مميزة لـ الأمر بالمعروف في اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في فعاليات اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية تحت شعار “هي لنا دار”.

مشاركة مميزة

وحقق الفرع مشاركة مميزة تمثلت في الحضور الميداني بالدوريات الراكبة والراجلة، كما نُشِر المحتوى الإعلامي للرئاسة العامة الخاص باليوم الوطني الذي يحمل كلمات ملوك هذه البلاد المباركة. كما نشر المحتوى التوعوي في تعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له، وفعّل الفرع الشراكات مع الجهات الحكومية في المتنزهات والأسواق والطرق في مختلف محافظات المنطقة.

تفعيل المعرض الإلكتروني

وتم تفعيل المعرض الإلكتروني والمصلى المتنقل في مواقع فعاليات الاحتفالات بمنطقة الرياض.

مشاركة مميزة لـ الأمر بالمعروف في اليوم الوطني - متابعات الخليج 365

مشاركة مميزة لـ الأمر بالمعروف في اليوم الوطني - متابعات الخليج 365

مشاركة مميزة لـ الأمر بالمعروف في اليوم الوطني - متابعات الخليج 365

مشاركة مميزة لـ الأمر بالمعروف في اليوم الوطني - متابعات الخليج 365

  • # احتفالات اليوم الوطني
  • # الأمر بالمعروف
  • # اليوم الوطني
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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