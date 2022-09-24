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حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام

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الرياض - محمد الوسيري - قدم الفنان عبادي الجوهر، والفنانة أحلام حفلًا مميزًا مساء أمس الجمعة احتفالًا باليوم الوطني الـ92، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من بنش مارك. وبدأ عبادي الجوهر الحفل بالسلام الوطني السعودي، وسط استقبال حافل به من قبل الجمهور، مما أثار ذلك حالة من البهجة والسعادة في جميع أركان الحفل.

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

أغانٍ وطنية: 

وجاء الحفل على مسرح أبوبكر سالم في بوليڤارد رياض سيتي، بتنظيم بنش مارك، وقدم الفنانون أغنيات وطنية وأغنيات محببة للجمهور، حيث قام الجوهر بتحية الجمهور قائلًا: “مساء الخير وكل سنة وأنتم طيبين ووطننا الغالي بخير وعز، في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا اليوم الوطني 92 أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير ، كل سنة والوطن في عز ورفعة وازدهار”.

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

أروع الأغاني: 

ثم بدأ بعرض موسيقي من فرقة أطفال ” عمري السعودية”، كما قدمت أحلام باقة من أروع أغانيها منها: “راس قمة، تسولف عبرتي، الله يرحمه، ومستغرب، تمرد، مثير، يلازمني خيالك”، وعلقت قائلة: غنتها لعيونكم من غير بروفة.

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام - متابعات الخليج 365

  • # أحلام
  • # حفل عبادي جوهر
  • # عبادي جوهر
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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