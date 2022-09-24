شكرا لقرائتكم حفل مبهر لعبادي الجوهر وأحلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم الفنان عبادي الجوهر، والفنانة أحلام حفلًا مميزًا مساء أمس الجمعة احتفالًا باليوم الوطني الـ92، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من بنش مارك. وبدأ عبادي الجوهر الحفل بالسلام الوطني السعودي، وسط استقبال حافل به من قبل الجمهور، مما أثار ذلك حالة من البهجة والسعادة في جميع أركان الحفل.

أغانٍ وطنية:

وجاء الحفل على مسرح أبوبكر سالم في بوليڤارد رياض سيتي، بتنظيم بنش مارك، وقدم الفنانون أغنيات وطنية وأغنيات محببة للجمهور، حيث قام الجوهر بتحية الجمهور قائلًا: “مساء الخير وكل سنة وأنتم طيبين ووطننا الغالي بخير وعز، في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا اليوم الوطني 92 أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، كل سنة والوطن في عز ورفعة وازدهار”.

أروع الأغاني: