ردود فعل المواطنين حول ‏العروض العسكرية للقطاعات الأمنية في منطقة أبها

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت قناة «روتانا خليجية» ردود فعل المواطنين حول ‏العروض العسكرية للقطاعات الأمنية التي جذبت اهتمام زوار فعاليات “سما أبها” في اليوم الوطني الـ 92.

وقال أحد المشاركين في العروض التي أقيمت خلال تقرير تم بث عبر الحساب الرسمي لقناة «روتانا خليجية» على تويتر، إنه تم المشاركة في أثناء اليوم الوطني بعدة أشكال مختلفة.

وعبر المواطنين عن فرحتهم الغامرة جراء العروض التي اقيمت بمناسبة اليوم الوطني.