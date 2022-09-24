هيئة السوق المالية تنظم ورشة عمل للتعريف بقواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظمت هيئة السوق المالية مؤخرا ورشة عمل للتعريف بقواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بحضور 203 أفراد من الأطراف المعنية وبمشاركة 74 مؤسسة مالية وبحضور ممثلين عن الهيئة.

وتأتي الورشة رغبةً من الهيئة في رفع الوعي لدى مديري الصناديق الاستثمارية فيما يتعلق بجباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ومعرفة المسؤوليات والواجبات المناطة بهم والواردة في مشروع قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الموافَق على تأسيسها من هيئة السوق المالية.

وناقشت واجبات مديري الصناديق وفقاً لقواعد جباية الزكاة، التي تشمل تسجيل جميع الصناديق لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل نهاية السنة المالية الأولى من الموافقة على تأسيسها، وتقديم إقرار المعلومات الخاص بالصندوق خلال 60 يوما من انتهاء السنة المالية، والالتزام بتزويد المعلومات اللازمة لحساب وعاء الزكاة للمكلف مالك الوحدة الاستثمارية، وإخطار الهيئة عند إنهاء الصندوق وتصفيته قبل ذلك بستين يوما من تاريخ الإنهاء.

وعرّفت الورشة أيضاً بقواعد الزكاة من الصناديق الاستثمارية، وتحديد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم المدرجة، وكذلك الإشارة إلى تطبيق قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر وعلى أن تكون مكلفة بدفع الزكاة.

يذكر أن قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية تم طرحها لاستطلاع آراء العموم في مطلع الشهر الجاري، على أن ينتهي استطلاع الآراء بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري.