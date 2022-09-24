الدفاع المدني يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ (92)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
شاركت المديرية العامة للدفاع المدني وجميع مديريات المناطق في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ (92)، واكتست مبانيها اللون الأخضر ابتهاجاً بهذه المناسبة، وقدمت عدداً من العروض الميدانية والاستعراضات العسكرية ضمن احتفالات وزارة الداخلية بهذه المناسبة.
واستعرض الدفاع المدني خلال هذه الاحتفالات، آلياته القديمة والحديثة التي تمثل مراحل تطور الدفاع المدني، والخدمات التي يقدمها القطاع، والتعريف بجهود رجال الدفاع المدني في المحافظة على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى إعداد الخطط الميدانية في حال وقوع أي حالة طارئة ـ لاقدر الله ـ.
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