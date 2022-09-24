اخبار الخليج – فريقٌ طبي بمجمع السلمانية الطبي ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من سرطان الحنجرة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّن فريق طبي من قسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم التخدير في مجمع السلمانية الطبي، بقيادة الدكتورة دينا شبيب الاستشارية المتخصصة بأمراض الحنجرة والأحبال الصوتية، والدكتورة ميلدا خليل استشارية التخدير، من إنقاذ حياة مريض بحريني في العقد السادس من العمر كان يعاني ورماً سرطانياً في الحنجرة، تسبّب في انسداد مجرى التنفس، وصعوبة في البلع، حيث تمّ إسعافه وإجراء العملية له فوراً، والتي تكلّلت بالنجاح، حيث تمّ إنقاذ حياة المريض في وقت قياسي بحمد من الله وبفضل سرعة استجابة واحترافية ومهارة جميع الطاقم الطبي بمجمع السلمانية.

وكان المريض يعاني من تضخم حاد في الورم مما أدى إلى إغلاق تام لمجرى التنفس، حتى توجّه إلى قسم الطوارئ بالسلمانية، والذي باشر دوره بإجراء الفحوصات اللازمة والتي أظهرت وجود ورم سرطاني للحنجرة والأحبال الصوتية، ما تطلّب التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية سريعة ودقيقة شارك بها فريق طبي متكامل ومتخصص في هذا المجال من قسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم التخدير، بالتعاون مع الأقسام الأخرى في المستشفى، كالتمريض والأشعة بأداء متميز وسرعة دقيقة استجابة لانعدام الأوكسجين الواصل للرئة، حيث تعدّ هذه العملية من العمليات شديدة الخطورة.

وبهذه المناسبة، أكّدت الدكتورة دينا شبيب استشارية أولى في مجال التنفس والحنجرة بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مجمع السلمانية الطبي أن إجراء مثل هذا النوع من العمليات يعكس الإمكانيات والمهارات المتميزة لدى الطواقم الطبية في مجمع السلمانية الطبي ومدى التقدم الذي وصل إليه المجمع في هذا المجال، ويبرز الجهود المستمرة لتطوير مستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة، والتي تعزّز الثقة بالطبيب البحريني وترسّخ مكانة مملكة البحرين على الخارطة الصحية والسياحة العلاجية من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية بأحدث الأساليب والتقنيات الطبية الحديثة والتي تضاهي ما تُقدّمه الدول في المجال الصحي.

وبدورها، أشادت الدكتورة ميلدا خليل استشارية أولى في قسم التخدير والعناية بالألم، بالاستجابة السريعة والأداء المتميز والجهود التي بُذلت من الطاقم الطبي المشارك في إنقاذ حياة المريض، وهذا ما يعكس الدور المتميز الذي يقوم به الجميع وبروح الفريق الواحد في مثل هذه الحالات.

فيما أشار الدكتور طلال حسن إلى الأعراض المتعددة التي قد يظهر بعضها أو جميعها على مرضى هذا النوع من السرطانات، والمتمثلة في حدوث تغيّر في الصوت، وظهور كتلة في الرقبة، والشعور بألم في الحلق، والمعاناة من مشاكل التنفّس، وصعوبة في البلع، وفقدان الوزن غير المبرر.

وتابع الدكتور طلال أنّ الطفرة الجينيّة في خلايا الحلق تعدّ من أهم أسباب سرطان الحنجرة، مّا يؤدي إلى انقسام هذه الخلايا بشكلٍ غير طبيعي، حيث يعد التدخين السبب الرئيس لحدوث هذه الطفرات، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى مثل تناول الكحول ووجود مشاكل في الجهاز المناعي.

الجدير بالذكر، ضمّ الفريق الطبي الدكتور عمرو بحر، والدكتورة رحاب غريب من قسم التخدير، والدكتور طلال حسن، والدكتور محمد سيادي، والدكتورة إسراء قائدي من قسم الأنف والاذن والحنجرة.