رئيس مجلس إدارة جمعية “خيركم” :اليوم الوطني هو يوم جمع شمل أبناء الوطن وتوحيد كلمتهم تحت راية التوحيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – جده

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بمحافظة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة.

وبيّن رئيس خيركم أن هذا اليوم هو ذكرى مشرفة وتدعو للفخر لبطولات وملاحم سطرها رجال ناطحت هاماتهم السحب ، ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والتضحية وتخطي العقبات لأجل لم شمل العائلة الواحدة والشعب الواحد من الخليج إلى البحر ، ليرى النور وطن كان ولا يزال قبلة للمسلمين ومنارة للعروبة.

وقال رئيس خيركم : إن بلادنا المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لا تألوا جهد لنشر وتعليم كتاب الله العزيز ، وهذا مايشهد به العالم أجمع فقد أنشأت الجامعات والمعاهد وأولت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم؛ عناية ودعم ورعاية وباركت برامجها وفعالياتها والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن أخلاقاً وقيماً ووسطية واعتدالا ، واليوم الوطني هو يوم جمع شمل أبناء الوطن الواحد وتوحيد كلمتهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ونحن جميعا في العام الثاني والتسعين من أعوام الوطن نرى مستقبلاً زاهراً ومجد ساطعاً يجني ثماره أبناء هذا الجيل والأجيال القادمة في ظل هذا العهد الميمون.

وناشد المهندس حنفي جميع أبناء وبنات هذا الوطن الغالي على الوقوف جنباً إلى جانب مع القيادة- أيدها الله – وعلى تخليد هذه المناسبة العزيزةُ والغالية التي تتكررُ كُلَ عامٍ لِتُذَكِر بِما فعلَ الملكُ المؤسسُ – رحِمهُ الله – ومن بعده أبناءه البررة لتوحيدِ هذا الكيان تحت رايةٍ واحدةٍ والمضي بهِ في طريقِ النموِ والتطورِ والبناء، مجدداً الولاءِ والبيعةِ لقيادةِ هذا الوطن ، ودعمِ كُلِ خُططِ التنميةِ وبرامجِ التطويرِ ، وتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تمثل مرحلة جديدة من مراحل النمو والتقدم ، سائلاً العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويمدهما بعونه وتوفيقه، ويديم على بلادنا المباركة عزها ورخاءها وأمنها .