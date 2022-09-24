- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي للسيدات، التشكيل الذي سيخوص مواجهة بوتان الودية، في معسكره الإعدادي، الذي يستمر حتى 29 من شھر سبتمبر الجاري.
وجاء تشكيل الأخضر للسيدات على النحو التالي:
ويتخلل المعسكر لعب مواجھتين وديتين دوليتين ضد منتخب بوتان في الرابع والعشرين والثامن والعشرين من الشھر الجاري، تجعلان أخضر السيدات على مشارف الدخول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكلٍ رسمي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة الأخضر للسيدات لمواجهة بوتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.