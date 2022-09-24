تعرف على قائمة الأخضر للسيدات لمواجهة بوتان

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي للسيدات، التشكيل الذي سيخوص مواجهة بوتان الودية، في معسكره الإعدادي، الذي يستمر حتى 29 من شھر سبتمبر الجاري.

وجاء تشكيل الأخضر للسيدات على النحو التالي:



ويتخلل المعسكر لعب مواجھتين وديتين دوليتين ضد منتخب بوتان في الرابع والعشرين والثامن والعشرين من الشھر الجاري، تجعلان أخضر السيدات على مشارف الدخول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكلٍ رسمي.



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Source akhbaar24

