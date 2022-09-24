المناعي يعود لقيادة تدريب العدالة

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عاد المدير الفني لفريق العدالة، يوسف المناعي، أمس، لقيادة التدريبات، للمرة الأولى منذ بداية فترة التوقف الحالية، بعد عودته من الكويت.
وغاب المناعي عن تدريبات العدالة خلال الأيام الماضية، بسبب تواجده في الكويت من أجل حضور دورة المدربين المحترفين “برو”.
ومن المقرر أن يخوض العدالة مباراة تجريبية أمام الفتح، اليوم، في إطار تحضيراته لمواجهة الرائد، السبت المقبل، في الجولة الخامسة بدوري روشن.
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Source akhbaar24
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