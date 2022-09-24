سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا القارب الغارق إلى 91 شخصًا

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة ضحايا القارب الغارق في عرض البحر المتوسط لتبلغ 91 شخصاً، عثر على غالبيتهم قبالة ساحل محافظة “طرطوس” السورية.

وأوضح المرصد أنه بعد 4 أيام من غرق القارب تم رصد 91 جثة من جنسيات سورية وفلسطينية ولبنانية، بينما نجا 20 على الأقل، بينما البقية والذين يقدر عددهم بنحو 50 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين.

وأكد المرصد أن القارب الذي لا يتسع سوى لثلاثين شخصًا في أقصى حالاته، حمل في رحلة الموت من لبنان إلى إيطاليا أكثر من 160 شخصًا، بين رجال وشبان ونساء وشابات وأطفال.

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Source almnatiq

