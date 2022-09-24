︎
.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة ضحايا القارب الغارق في عرض البحر المتوسط لتبلغ 91 شخصاً، عثر على غالبيتهم قبالة ساحل محافظة “طرطوس” السورية.
وأوضح المرصد أنه بعد 4 أيام من غرق القارب تم رصد 91 جثة من جنسيات سورية وفلسطينية ولبنانية، بينما نجا 20 على الأقل، بينما البقية والذين يقدر عددهم بنحو 50 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين.
وأكد المرصد أن القارب الذي لا يتسع سوى لثلاثين شخصًا في أقصى حالاته، حمل في رحلة الموت من لبنان إلى إيطاليا أكثر من 160 شخصًا، بين رجال وشبان ونساء وشابات وأطفال.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا القارب الغارق إلى 91 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.