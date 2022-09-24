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تستضيف المملكة اجتماعات اللجان الوزارية لوزارات العمل والشؤون/ التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية بمجلس التعاون برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي غداً الأحد. ويحضر الاجتماعات الوزراء والوفود المشاركة لمناقشة موضوعات ذات علاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية ولتعزيز التعاون المشترك. وستقام فعاليات مصاحبة للاجتماعات يكرم خلالها المشروعات والشخصيات الرائدة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والكفاءات المتميزة بالخدمة المدنية. وتسعى الاجتماعات لتعزيز التعاون لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية. يُذكر أن هذه الاستضافة هي الأولى من حيث تزامن انعقاد اجتماعات اللجان للقطاعات الثلاثة في الفترة نفسها.

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كانت هذه تفاصيل خبر لمواكبة التغيرات العالمية.. لجان وزارات العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون تجتمع بالرياض غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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