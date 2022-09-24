المديرية العامة للسجون تشارك في فعاليات وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ (92)

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المناطق_واس
شاركت المديرية العامة للسجون في فعاليات واحتفالات وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ (92) للمملكة، من خلال استعراض البرامج الإصلاحية والتعريف بالمراكز التأهيلية التخصصية في المديرية ودورها في تأهيل وإصلاح المحكومين.
وتضمنت المشاركة عرض أعمال فنية ومشغولات وحرف يدوية، ورسومات لوحية، من أعمال نزلاء ونزيلات السجون تعبيرًا منهم بأهمية وقيمة هذه المناسبة، إضافة إلى عرض لأزياء منسوبي المديرية العامة للسجون.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.
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Source almnatiq
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