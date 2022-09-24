سيرجيو بوسكيتس يوضح حقيقة اقترابه من الرحيل عن برشلونة

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ردّ اللاعب الإسباني بصفوف نادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، عما يُثار عن اقترابه من الرحيل.
وقال بوسكيتس، قبل مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا:”لم أتخذ أي قرار بعد ولست متأكدًا من أنني سأغادر برشلونة في يونيو، سنرى كيف سيكون هذا الموسم بالنسبة لي”.
يُذكر أن إذاعة “كادينا سير” الإسبانية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن بوسكيتس دخل في مفاوضات متقدمة مع إنتر ميامي الأمريكي.
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Source akhbaar24
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