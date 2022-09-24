︎
.
قال المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، إنه يشعر براحة أكثر داخل غرف ملابس ناديه ومع زملائه عن الموسم الماضي.
وأضاف ميسي، في تصريحات صحفية عقب مباراة منتخب بلاده أمام هندوراس: “أشعر بأنني في حالة جيدة، أشعر كذلك بأنني مختلف عن العام الماضي وكنت أعلم أن الأمور ستكون هكذا”.
وأتم المحترف الأرجنتيني تصريحاته بقوله: “أنا أكثر راحة مع النادي وغرفة الملابس وكذلك زملائي في الفريق وأشعر بحالة جيدة جدًا، ولذا بدأت الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي: أنا أكثر راحة مع باريس.. وأشعر أنني مختلف عن الموسم الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.