ميسي: أنا أكثر راحة مع باريس.. وأشعر أنني مختلف عن الموسم الماضي

︎

.



قال المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، إنه يشعر براحة أكثر داخل غرف ملابس ناديه ومع زملائه عن الموسم الماضي.

وأضاف ميسي، في تصريحات صحفية عقب مباراة منتخب بلاده أمام هندوراس: “أشعر بأنني في حالة جيدة، أشعر كذلك بأنني مختلف عن العام الماضي وكنت أعلم أن الأمور ستكون هكذا”.

وأتم المحترف الأرجنتيني تصريحاته بقوله: “أنا أكثر راحة مع النادي وغرفة الملابس وكذلك زملائي في الفريق وأشعر بحالة جيدة جدًا، ولذا بدأت الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

