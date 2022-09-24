شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب السعودي يكشف تفاصيل التعادل ضد الإكوادور ودور رينارد معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثنى نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أداء منتخب بلاده ضد الإكوادور، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس، استعدادًا لنهائيات كأس العالم.



المنتخب السعودي يتعادل ضد الإكوادور وديًا دون أهداف



وكان المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، تعادل ضد الإكوادور دون أهداف، في المباراة التي أقيمت في معسكر موريسيا الإسبانية.

وأكد رياض شراحيلي لاعب المنتخب السعودي، أن الأخضر خرج بأقل الخسائر من وديته أمام الإكوادور، خاصةً أنهم واجهوا فريق قوي.

وتابع شراحيلي خلال تصريحات لقنوات "SSC السعودية" عقب التعادل أمام الإكوادور: "لعبنا أمام منتخب قوي بدنيًا، ويعتمد على السرعات، وخرجنا من المباراة بأقل الخسائر".

وأضاف: "الأهم الاستفادة من الاحتكاك مع منتخب مثل الإكوادور، ونجحنا في مجاراتهم في الثنائيات وكسبنا التحامات كثيرة، وكنا متحفظين بشكل كبير، وسنحت لنا فرص محققة لو استغلناها لسجلنا هدفا على الأقل، لكن لم يحالفنا التوفيق".

شراحيلي يكشف الاستعدادات لمواجهة أمريكا الودية

واستطرد: "المباراة انتهت بخيرها وشرها، والأهم الاستفادة منها في مواجهة أمريكا المقبلة، حيث نسعى لتعديل وتصحيح الأخطاء فيها".

واختتم: "المدرب هيرفي رينارد يمنح الدافع المعنوي والنفسي، وكل اللاعبين لم يقصروا وحفزوني كونها أول مباراة لي، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، وما زال لدي الكثير لتقديمه".