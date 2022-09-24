شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد خدمات ثنائي الفريق المُصاب قبل كلاسيكو اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، تدريباته الجماعية مساء اليوم، بعد نهاية الراحة السلبية.



النصر يستأنف تدريباته الجماعية بعد نهاية الراحة السلبية



ويخوض العالمي، مرانه على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي، بعد أن حصول اللاعبون على إجازة لمدة يومين، قبل مواجهة اتحاد جدة، بدوري روشن السعودي.

ومن المنتظر أن يقتصر التدريب على فترة واحدة، يستعيد خلالها الجهاز الفني خدمات المدافع علي لاجامي، والمهاجم محمد مران، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويعتبر الثنائي، من القوة الضاربة للفريق قبيل مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، والذي يعتمد عليهم جارسيا بشكل كبير.



ثلاثي النصر تحت المتابعة رغم تأكد غيابهم عن اللقاء



وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك متابعة للثلاثي المصاب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتنيز، وعبد الفتاح عسيري، البرامج التأهيلية في العيادة بعد أن تأكد غيابهم عن المواجهة.

ويتجه المدرب رودي جارسيا لإجراء تقسيمه بين الفريقين الأساسي والشباب خلال اليومين المقبلين، للتجهيز لمواجهة الاتحاد، والذي يدخله بنية الفوز، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره اتحاد جدة، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.