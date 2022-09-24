شكرا لقرائتكم 25 معرضًا يبرز جهود السعودية لخدمة الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تطوير الأعمال:

الرياض - محمد الوسيري - حققت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال هذا العام نجاحات باهرة في تفعيل مشاركتها الفعالة في المعارض والمحافل الوطنية والمتاحف الخاصة والدولية، وذلك من خلال 25 معرضًا ومشاركة، بإشراف وتنفيذ وكالة الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف، وذلك إسهامًا في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة (2030).وجاءت هذه المشاركات الفعالة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بهدف تطوير الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة في نشر رسالة الحرمين الشريفين المتسمة بالوسطية والاعتدال.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الرئاسة استثمرت جهودها لمد جسور الإثراء المعرفي والثقافي والاجتماعي والتي تعكس اهتمام ولاة الأمر، عبر إقامة 25 معرضًا، كان لها أثر بالغ لدى المهتمين والزوار، وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث شاركت هذه السنة في معرض القصيم لعمارة الحرمين، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، ومعرض شطر المسجد بالظهران، وأقامت 8 معارض بالمسجد الحرام، و5 معارض افتراضية، و3 معارض بالمشاعر المقدسة، و4 معارض في مكة المكرمة، ومعرضين في جدة، ومعرض في المدينة المنورة.

نجاح كبير: