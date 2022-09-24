ولي العهد يستقبل المستشار الألماني في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس، الذي وصل إلى جدة اليوم (السبت) في زيارة عمل إلى المملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألمانيا الاتحادية محمد الدواس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
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