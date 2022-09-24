تعرف على سر الصندوق الأحمر الذي ظهر في صورة جديدة مع الملك تشارلز الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أجاب فيديو نشرته “قناة العربية” على التساؤلات التي تدور حول الصندوق الأحمر الذي ظهر في صورة جديدة مع الملك تشارلز الثالث، وكان هذا الصندوق يظهر كثيراً مع والدته الراحلة.

وأكدت وسائل إعلام عالمية أن الصندوق يرتبط بشدة بالملكية البريطانية، وكشفت أنه يحتوي على أوراق رسمية وحساسة من الحكومة البريطانية وبعض دول الكومنولث، ترسل إلي الملك من مكتب السكرتير الخاص لمراجعتها وتوقيعها.

كما كشفت تقارير أخري أن اليوم الوحيد الذي يأخذ فيه الملك استراحة من فتح الصندوق هو يوم الميلاد.