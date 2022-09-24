تنبيه عاجل من “الأرصاد ” لسكان منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، ثار ، حبونا،بدر الجنوب، ويدمة.

وتستمر الحالة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.