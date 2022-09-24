شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيخ عُقدة الفرنسي هيرفي رينارد بعد تعادل السعودية ضد الإكوادور وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فشل في فك عقدة أزليه له بعد التعادل ضد الإكوادور وديًا.



السعودية تتعادل ضد الإكوادور دون أهداف وديًا

وكان المنتخب السعودي تعادل ضد الإكوادور، دون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، في مدينة مورسيا الإسبانية، وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وأفادت التقارير، أن التعادل الذي سقط فيه المنتخب السعودي، رسخ عقده للمدرب الفرنسي، الذي فشل تحقيق الفوز على منتخب لاتيني في سادس محاولة.

وتولى الفرنسي تدريب مع منتخبات أنجولا والمغرب والسعودية، خاض 6 مباريات تجريبية، تعادل في 2 مع باراجوي والإكوادور، وخسر 4 مباريات من أوروجواي والأرجنتين وفنزويلا وكولومبيا.



رينارد يفشل في فك عقدة المنتخبات اللاتينية



وقاد رينارد الأخضر إلى تعادل سلبي أمام باراجواي، في نوفمبر 2019، وخسر بنتيجة بهدف دون رد من فنزويلا وكولومبيا مطلع يونيو الماضي.

وتابعت: "عندما كان مدربا لأنجولا، خسر الفرنسي بنتيجة هدفين دون رد من أوروجواي، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأرجنتيني بهدف دون رد برفقة منتخب المغرب".

من ناحية أخرى، عادل هيرفي رقم البرتغالي بيسيرو في قيادة الأخضر للمباراة ال31، كرابع أكثر مدرب قيادة للأخضر، متجاوزًا باكيتا برصيد 30 مباراة، وثاني أكثر مدرب أجنبي بعد البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا برصيد 36 مباراة.

وأصبح رينارد خامس أكثر مدرب تحقيقا للتعادلات في تاريخ الأخضر خلال 7 مواجهات، معادلًا رقم المدرب البرازيلي باكيتا المدير الفني السابق.