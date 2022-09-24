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شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمبالو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
ولي العهد يهنئ:
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية