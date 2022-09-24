شكرا لقرائتكم طرق يتحايل بها التجار لخداع المستهلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرض الدكتور حبيب الله تركستاني، العضو في جمعية حماية المستهلك، طرق ووسائل التحايل التي يلجأ إليها عدد من التجار لخداع المستهلك لتحقيق مكاسب مادية. استغلال مناسبات: وتابع خلال حواره إلى برنامج استديو SBC المذاع على قناة SBC أن بعض التجار يستغلون المناسبات والأعياد لتصريف بعض السلع القديمة أو التي انتهت صلاحيتها أو التي سارت مخزنة عنده فترة طويلة، من خلال تخفيضات وهمية وغير حقيقية. إعلان تخفيضات: ونوه إلى وسيلة تحايل أخرى من خلال إعلان المتجر عن تخفيضات في الأسعار، ثم يكتشف المستهلك بعد دخول المتجر أن هذه التخفيضات جزئية وبسيطة لا تزيد عن 10% من السلع الموجودة.