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شكرا لقرائتكم ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - هنأ الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.
رفعة وتقدم
وأعرب في برقية عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مقرونة بالدعوات لله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب السعودي بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة. وجدد ملك المغرب تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية
، مؤكدا حرصه الدائم على مواصلة العمل المشترك لتعزيزه وإثرائه في مختلف المجالات والأصعدة.
تهنئة لولي العهد
كما أعرب الملك محمد السادس، عن التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92. وسأل الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على المملكة والشعب السعودي بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام