شكرا لقرائتكم النمر: كل أنواع التمور ترفع السكر بالدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد استشاري أمراض القلب والشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، أن كل أنواع التمور تحتوي على نسبة متقاربة من السكريات وكلها ترفع السكر في الدم بدون استثناء، مشيرًا إلى أنها تختلف فقط في سرعة ذلك الارتفاع. كما كشف النمر الحد المسموح به لتناول التمر يوميًا، موضحًا في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أنه ينصح للشخص السليم ولكنه خامل بدنيًا أي (لا يمارس أي نشاط رياضي) ولديه زيادة وزن وقابلية للسكري بألاّ يتجاوز (5) تمرات يومياً، أمّا النشيط بدنيًا فلا حرج عليه. غذاء القلب من ناحية أخرى، كشف النمر أن الغذاء الذي يُحبّه القلب يكون: كثير الخضراوات والفواكه، وقليل الملح، وقليل السكريات والنشويات. ونصح النمر بالامتناع عن إضافة السكر على الشاي والكوفي خاصة فيمن يعانون من زيادة الوزن والسكري.