محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6 أطنان و750 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مناطق اللايميب وكوبل والرخام بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 150 أسرة. ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022 م. اقرأ أيضا| اليوم الوطني السعودي 92.. صحيفة المناطق تشارك شعب المملكة الاحتفال بـ «تاريخنا العريق وحاضرنا الواعد ومستقبلنا المشرق» أخبار قد تهمك المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.. علاقات ثنائية ومجالات تعاون سياسية واقتصادية وتنموية بين البلدين 24 سبتمبر 2022 – 2:56 مساءً

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كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 6 أطنان من السلال الغذائية في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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