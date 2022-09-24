محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة باولا ماي ويكس، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
اقرأ أيضا|
اليوم الوطني السعودي 92.. صحيفة المناطق تشارك شعب المملكة الاحتفال بـ «تاريخنا العريق وحاضرنا الواعد ومستقبلنا المشرق»
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بذكرى يوم الجمهورية لبلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.