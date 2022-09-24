منى السيلاوي: القوات الإيرانية تفرق الاحتجاجات في طهران بطرق غير شرعية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت منى السيلاوي، الباحثة في الشأن الإيراني، إن الاحتجاجات المنددة بمقتيل مهسا أميني قدوا نموذج جديد في مختلف الاحتجاحات بإيران.

وأضافت السيلاوي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية ،أن الاحتجاجات الحالية تشبه المظاهرات السابقة على إسقاط الشاه في 1979.

وتابعت: أن الاحتجاجات المختلفة الحالية في إيران أن الشعب الإيراني بدأ يتعامل بطريق جديدة مع القوات الأمن، مؤكدة أن حال تعدى قوات الأمن سيكون هناك رد فعل متوقع من قبل المتظاهرين.

وأكدت مني السيلاوي، أن القوات الأمن الإيرانية تستخدم سكب الزيوت في الطرق ووضع المسامير في السوراع وإضرام النيران في مختلف الأماكن لتفرقة المتظاهرين.

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