خليل الزياني: لم أحظى بفرصتي بالتعليم بسبب حبي لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - قال خليل الزياني، لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الاتفاق، إن لم يكن لدي الفرصة كاملة في التعليم بسبب حبي لكرة القدم.
لم أحظى بفرصتي بالتعليم بسبب حبي لكرة القدم
وأضاف الزياني خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن عند تقدمت بأوراقي للعمل في شركة أرامكو التحقت بدورة المصيف بنادي الاتفاق وفضلت كرة القدم على العمل، لأني عشقي لكرة القدم لا يضاهيه شيء آخر.
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