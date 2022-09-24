وصول مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس إلى جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة وصل دولة مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس إلى جدة, اليوم، في زيارة عمل للمملكة. وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان -الوزير المرافق، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألمانيا الاتحادية محمد الدواس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. اقرأ أيضا| اليوم الوطني السعودي 92.. صحيفة المناطق تشارك شعب المملكة الاحتفال بـ «تاريخنا العريق وحاضرنا الواعد ومستقبلنا المشرق» أخبار قد تهمك

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