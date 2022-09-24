برنامج خاصة لتجهيز محترف البراطن يوسف الجبلي

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أفادت تقارير صحفية بأن المدير الفني الكرواتي لفريق الباطن، آلين هورفات قد وضع برنامجًا خاصًا لتجهيز المحترف الهولندي بصفوفه يوسف الجبلي.

وطلب هورفات، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، من مساعديه تجهيز اللاعب للاستعانة به في المباريات المقبلة، إذ إنه اللاعب الأجنبي الثاني برفقة البرازيلي ماوريسيو أنتونيو المدافع في صفوف الفريق.

وكان اللاعب الهولندي قد تعرض لكسر في الساق، وقطع في أربطة المفصل خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ 24 من الموسم الماضي.



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Source akhbaar24

