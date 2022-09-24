︎
.
أفادت تقارير صحفية بأن المدير الفني الكرواتي لفريق الباطن، آلين هورفات قد وضع برنامجًا خاصًا لتجهيز المحترف الهولندي بصفوفه يوسف الجبلي.
وطلب هورفات، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، من مساعديه تجهيز اللاعب للاستعانة به في المباريات المقبلة، إذ إنه اللاعب الأجنبي الثاني برفقة البرازيلي ماوريسيو أنتونيو المدافع في صفوف الفريق.
وكان اللاعب الهولندي قد تعرض لكسر في الساق، وقطع في أربطة المفصل خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ 24 من الموسم الماضي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج خاصة لتجهيز محترف البراطن يوسف الجبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.