“النابت” يرفض عرض “التعاون” لتجديد التعاقد

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أفادت مصادر بأن لاعب نادي التعاون، سميحان النابت، قد رفض العرض الذي قدمته إدارة ناديه له لتجديد تعاقده قبل دخوله الفترة الحرة.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن النابت قد سبق ورفض عرضين من ناديي الاتحاد والأهلي خلال الفترة الماضية بعد الاتفاق مع إدارة ناديه على الاستمرار معه في الموسم الجديد.
ويدخل النابت الفترة الحرة في يناير القبل بعد أن قضى نحو ثلاثة أعوام مع فريق التعاون قادمًا إليه من أبها بصفقة انتقال حر.
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Source akhbaar24
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