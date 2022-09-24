بـ50 فعالية عبر 23 موقعًا.. “أمانة الرياض” تختتم احتفالاتها باليوم الوطني 92 ( صور)

︎

.



أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها اختتمت احتفالاتها المقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ92، بتنظيم ما يزيد على 50 فعالية في أكثر من 23 موقعًا توزعت على مختلف أرجاء المدينة.

وأوضحت الأمانة أن الفعاليات استهدفت جميع الفئات العمرية، إلى جانب حرصها على سهولة وصول السكان والزوار إلى فعالياتها من خلال تنظيم الحركة المرورية، وتوفير المواقف المناسبة للمركبات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وأبانت أن الفعاليات تضمنت مهرجانات في الطرق، واحتفالات في الحدائق العامة، وبرامج احتفالية في ديوانيات الغالين، ومبادرات في مركز المروة الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأوبريت غنائي في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وعروض الإضاءات في ساحة الإمام محمد بن سعود.

وأشارت إلى أن مظاهر الاحتفالات شملت إضاءة الأماكن العامة والطرق والميادين باللون الأخضر بهدف جعل الأماكن العامة مسرحًا مفتوحًا ومتفاعلاً مع الحدث الوطني، مع توفير لسالكي الطرق أجواءً احتفالية مليئة بمشاعر البهجة والسرور.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

