موقف “الرائد” من محترفه “سانتوس”

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كشفت مصادر عن موقف مجلس إدارة نادي الرائد من محترفه البرازيلي رينيه سانتو.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة نادي الرائد تنتظر السيارة والسكن “العهدة” التي سلمتها للبرازيلي رينيه سانتوس قبل منحه تأشيرة الخروج للعودة إلى بلاده بعد فسخ عقده.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الإدارة لا تمانع خروج اللاعب الذي طلب فسخ عقده من طرف واحد.
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Source akhbaar24
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