سفارة المملكة في كوريا تحتفي باليوم الوطني الـ 92

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المناطق_الرياض

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

وحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ومعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل وون هي -روينغ ونائب وزير الخارجية تشوي يونغ-سام ، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي.

واستعرض السفير السدحان في كلمة له العلاقات بين المملكة وجمهورية كوريا على مدى 60 عامًا وما تحقق خلالها من إنجازات في المجلات كافة.

وأقيم على هامش الاحتفاء معرض عن مشروع “ذا لاين” احتوى على مجسم للمشروع وشاشات عرض، إضافة إلى مشاركة فرق شعبية سعودية وكورية بهذه المناسبة .

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Source almnatiq

