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أمانة الرياض تختتم فعالياتها الاحتفالية

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الرياض - محمد الوسيري - اختتمت أمانة منطقة الرياض فعالياتها المقامة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، بعد أن شهدت إقبالاً واسعًا من سكان العاصمة وزوارها .

أمانة الرياض تختتم فعالياتها الاحتفالية - متابعات الخليج 365

50 فعالية

وكانت أمانة الرياض قد نظمت ما يزيد على 50 فعالية في أكثر من 23 موقعًا توزعت على مختلف أرجاء المدينة، واستهدفت جميع الفئات العمرية، إلى جانب حرصها على سهولة وصول السكان والزوار إلى فعالياتها من خلال تنظيم الحركة المرورية، وتوفير المواقف المناسبة للمركبات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية.

أمانة الرياض تختتم فعالياتها الاحتفالية - متابعات الخليج 365

وتضمنت فعالياتها مهرجانات في الطرق، واحتفالات في الحدائق العامة، وبرامج احتفالية في ديوانيات الغالين، ومبادرات في مركز المروة الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأوبريت غنائي في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وعروض الإضاءات في ساحة الإمام محمد بن سعود.

أمانة الرياض تختتم فعالياتها الاحتفالية - متابعات الخليج 365

كما أضاءت الأمانة الطرق والميادين والأبراج باللون الأخضر، لتجعل الأماكن العامة مسرحًا مفتوحًا ومتفاعلاً مع الحدث الوطني، وتوفر لسالكي الطرق أجواءً احتفالية مليئة بمشاعر البهجة والسرور.

أمانة الرياض تختتم فعالياتها الاحتفالية - متابعات الخليج 365

وتأتي فعاليات أمانة منطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني، امتدادًا لجهودها الهادفة إلى جعل المدينة نابضة بالحيوية، ومتفاعلة مع ساكنيها وزوارها، وبما يتماشى مع المستهدفات الطموحة للعاصمة.

أمانة الرياض تختتم فعالياتها الاحتفالية - متابعات الخليج 365

  • # أمانة الرياض
  • # اليوم الوطني
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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