شكرا لقرائتكم أمانة الرياض تختتم فعالياتها الاحتفالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختتمت أمانة منطقة الرياض فعالياتها المقامة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، بعد أن شهدت إقبالاً واسعًا من سكان العاصمة وزوارها .

50 فعالية

وكانت أمانة الرياض قد نظمت ما يزيد على 50 فعالية في أكثر من 23 موقعًا توزعت على مختلف أرجاء المدينة، واستهدفت جميع الفئات العمرية، إلى جانب حرصها على سهولة وصول السكان والزوار إلى فعالياتها من خلال تنظيم الحركة المرورية، وتوفير المواقف المناسبة للمركبات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية.

وتضمنت فعالياتها مهرجانات في الطرق، واحتفالات في الحدائق العامة، وبرامج احتفالية في ديوانيات الغالين، ومبادرات في مركز المروة الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأوبريت غنائي في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وعروض الإضاءات في ساحة الإمام محمد بن سعود.

كما أضاءت الأمانة الطرق والميادين والأبراج باللون الأخضر، لتجعل الأماكن العامة مسرحًا مفتوحًا ومتفاعلاً مع الحدث الوطني، وتوفر لسالكي الطرق أجواءً احتفالية مليئة بمشاعر البهجة والسرور.

وتأتي فعاليات أمانة منطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني، امتدادًا لجهودها الهادفة إلى جعل المدينة نابضة بالحيوية، ومتفاعلة مع ساكنيها وزوارها، وبما يتماشى مع المستهدفات الطموحة للعاصمة.