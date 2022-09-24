شكرا لقرائتكم تسجيل 57 حالة كورونا جديدة وتعافي 87 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بانخفاض 20 حالة عن المسجل يوم أمس، ليصبح إجمالي الإصابات إلى 815,743 حتى الآن. كما أعلنت الوزارة تسجيل 87 حالة تعافٍ جديدة لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803,035 حالة. فيما أشارت “الصحة” إلى تسجيل حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9341 حالة وفاة. وسجلت ارتفاعًا طفيفًا في عدد الحالات الحرجة بدخول حالة واحدة جديدة إلى العناية المركزة ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 35 حالة. أعلى المدن وبالنسبة لأعلى المدن تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (27)، جدة (8)، الدمام (4) ، مكة (3). أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (40)، جدة (13) ، المدينة (7)، مكة (4).