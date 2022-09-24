شكرا لقرائتكم وطني الحبيب مشاعر متدفقة في عشق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مشاعر حب وعبرّ المغردون على هذا الوسم، عن مشاعرهم وحبهم لوطنهم شموخ وعزة فيما قالت مغردة: “ستظل شامخًا يا وطني، بقيادتك الحكيمة، وبشعبك الوفي وبجنودك البواسل، وبمسؤوليك الأقوياء الأمناء، وبمنهجك الرباني.. وطني الحبيب عشت دومًا متألقًا قاهراً للأعداء وطناً معطاء، وطني لا مثيل له دمت فخراً وعزاً يا وطن الأوطان”. وأضاف آخر: “23 سبتمبر سيحكي لنا أعوامًا من العزة والشموخ، وكل عام وبلادنا تعانق السماء عزاً”، ودعا آخر: “وطني الحبيب.. دمت آمنًا مطمئنًا”. الرياض - محمد الوسيري - دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسمًا بعنوان “وطني الحبيب”، وذلك مع احتفالات المملكة قيادة وشعبًا باليوم الوطني الـ92.وعبرّ المغردون على هذا الوسم، عن مشاعرهم وحبهم لوطنهم السعودية ، مؤكدين أنه عشق منذ الطفولة، داعين له بدوام الأمن والازدهار والتقدم. وتداول الكثيرون مقطعاً من قصيدة “وطني الحبيب” التي غناها الفنان طلال مداح، للتعبير عن حبهم للمملكة، إذ كتبوا “روحي وما مـلكت يداي فداه .. وطني الحبيب وهل أحب سواه.. وطني الذي قد عشت تحت سمائه.. وهو الذي قد عشت فوق ثراه منذ الطفولة قد عشقت ربوعه”.فيما قالت مغردة: “ستظل شامخًا يا وطني، بقيادتك الحكيمة، وبشعبك الوفي وبجنودك البواسل، وبمسؤوليك الأقوياء الأمناء، وبمنهجك الرباني.. وطني الحبيب عشت دومًا متألقًا قاهراً للأعداء وطناً معطاء، وطني لا مثيل له دمت فخراً وعزاً يا وطن الأوطان”. وأضاف آخر: “23 سبتمبر سيحكي لنا أعوامًا من العزة والشموخ، وكل عام وبلادنا تعانق السماء عزاً”، ودعا آخر: “وطني الحبيب.. دمت آمنًا مطمئنًا”.