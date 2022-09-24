“أمن الطرق” يعرض أحدث الأجهزة لزوار اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شاركت القوات الخاصة لأمن الطرق في فعاليات وزارة الداخلية والتي تقام تحت شعار ( هي لنا دار ) ، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 بواجهة الرياض.

وتضمن ركن القوات الخاصة لأمن الطرق عرضًا للمركبات الأمنية ، التي تم تجهيزها بأنظمة تقنية حديثة و مزودة بكاميرات ذات دقة عالية، لنقل الأحداث وتحليل المعلومات مما يمكن مراكز أمن الطرق من متابعة الأوضاع وإدارة الحالات والاحداث الأمنية والمرورية على الطرق بمناطق مسؤولياتها.

كما تعرف الزوار على أحدث التقنيات التي تعزز من دور السلامة المرورية على الطرق الطويلة بين المحافظات ومناطق المملكة .

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