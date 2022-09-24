صراع ثنائي بين النصر والاتحاد لضم قلب دفاع الهلال

محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر الشارع الرياضي السعودي، القرار النهائي للدولي علي البليهي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشأن التجديد التعاقد أو الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

الموسم الأخير لعلي البليهي مع الهلال

ويلعب البليهي في صفوف نادي الهلال، ويعد الموسم الحالي الأخير له مع زعيم آسيا حال عدم تجديد الهلال التفاوض معه للبقاء في صفوف الهلال، ويحق للاعب التفاوض مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رفض البليهي عرض بقيمة 4.5 مليون ريال

وكشفت عدة تقارير صحفية أن هناك أنباء عن رفض البليهي عرض من قبل الهلال لـ”التجديد”، لمدة سنة واحدة مقابل 4.5 مليون ريال.

اهتمام كبير من النصر والاتحاد لضم نجم الهلال

وهناك اهتمام كبير من قبل النصر والاتحاد؛ لضمه إلى صفوفهما بشكل رسمي، حال قرر الرحيل عن الزعيم الهلالي، مع تقارير عديدة تؤكد تفاوضه بالفعل، مع قلعة العالمي.

إعلاي يوضح حقيقة المفاوضات مع البليهي

وقال عبدالكريم الحمد الإعلامي الرياضي، عن قرار البليهي “الأخير”، بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.