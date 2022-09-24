ابن الأهلي.. الاتحاد يقترب من التعاقد مع نجم التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - أقترب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد في واحدة من أهم الصفقات خلال الفترة المقبلة.إيقاف الاتحاد لفترة قيد
وقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد مذكرة للاستئناف من أجل إلغاء العقوبة المقررة على الفريق بحرمانه من التعاقد لفترة قيد وحيدة، وتعد هذه الفترة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.رفض سيمحان الثابت التجديد للتعاون
وكشفت عدة تقارير صحفية، أن سيمحان الثابت رفض التجديد مع فريقه الحالي بنادي التعاون، رغم تقديم إدارة التعاون عرض رسمي من أجل التجديد للاعب مقبل 3 ملايين ريال في الموسم، حيث يحصل حاليًا على مليون ريال فقط.
وجاء رفض سيمحان الثابت لعرض التعاون في رغبة منه للرحيل والاقتراب من الانضمام داخل الصفوف الاتحاد، وهناك رغبة م العميد بالتعاقد مع اللاعب.نبوءة محمد نور تتحقق
وقال محمد نور لاعب الاتحادة وأسطورة العميد، أن الثابت بدأ مسيرته الرياضية في الغريم الأهلي، وسينضم للاتحاد في الفترة المقبلة.
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