إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 29 ألف إصابة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سجلت كوريا الجنوبية 29353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و594 ألفا و336 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و140 حالة.

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