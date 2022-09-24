إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 29 ألف إصابة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
سجلت كوريا الجنوبية 29353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و594 ألفا و336 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و140 حالة.
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