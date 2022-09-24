مباني إمارات المناطق تكتسي اللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني الـ (92)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
اكتست مباني إمارات المناطق في جميع مناطق المملكة اللون الأخضر احتفالاً وابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إقامة وتنظيم عدد من الفعاليات في الطرقات والأسواق والمتنزهات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.
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