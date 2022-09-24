إعصار يجتاح وسط اليابان ومقتل شخص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن إعصارا اجتاح وسط اليابان اليوم السبت متسببا في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة مما أدى إلى حدوث انهيار أرضي أدى إلى مقتل شخص واحد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بعض أجزاء المنطقة الواقعة جنوب غربي العاصمة طوكيو شهدت أمطارا وصل منسوبها إلى 200 مليمتر خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم السبت.

وقالت شركة تشوبو إلكتريك باور جريد إن الكهرباء انقطعت عن نحو 120 ألف منزل حتى صباح السبت. وتم تعليق بعض خدمات القطارات السريعة.

وقالت كيودو إن رجلا في الأربعينات من عمره لقي حتفه في انهيار أرضي كما تم العثور على رجل عمره 29 عاما ميتا بعد أن سقطت سيارته في خزان.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان موته ناجما عن الإعصار.