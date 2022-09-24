“الجمارك”: 4 اشتراطات للسماح بدخول قطع غيار السيارات المستعملة

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حددت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، 4 اشتراطات للسماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة.

واشترطت الهيئة أن تكون القطع المستعملة، مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، مع إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة.

وأشارت إلى أن الأجزاء الرئيسية المسموح باستيرادها تشمل، ناقل الحركة، والأبدان الخارجية، والدفرنس، إضافةً إلى الماكينة.



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Source akhbaar24

