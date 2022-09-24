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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ترسل “إشارات خاطئة وخطيرة للغاية” بشأن تايوان وإنه كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية. ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت عن وانغ قوله لبلينكن يوم الجمعة في نيويورك إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بتايوان.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: واشنطن ترسل إشارات خطيرة جداً بشأن تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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